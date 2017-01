Foto: Pixsell / Davor Javorovic

Zbog iznimno niskih temperatura u nedjelju je tijekom prijepodneva u Osijeku u zgradi Zavoda za oftalmologiju puknuo toplovod, voda se izlila po uređajima vrijednim nekoliko milijuna kuna u operacijskim dvoranama i bolesničkim sobama, a u zgradi je zbog toga isključena struja

Zamjenik ravnatelja osječkog Kliničkog bolničkog centra rekao je kako nitko nije stradao te da suu zapadni dio zgrade. Odgođeno jeplaniranih za ponedjeljak. Iz KBC-a su poručili kako nitko neće biti uskraćen za hitne intervencije.Kopić dodaje kako će se točna šteta tek utvrditi, no napomenuo je da su uređaje tek nedavno kupili, za četiri do pet milijuna kuna. Za ponedjeljak ujutro sazvan je i hitan sastanak s osiguravateljima te sukako bi utvrdili u kakvom se stanju nalaze uređaji.Pročelnik Zavoda za oftalmologijurekao je kako su 'nešto tehnike' uspjeli spasiti, dok će za sve ostalo znati u kakvom je stanju kada stignu serviseri. Dodao je kako to znači da do daljnjega nema operacija oka, ali će se sve nadoknaditi pacijentima koji su na listi čekanja.Prošloga ljeta, uslijed nevremena, jaki vjetar odnio je krov na zgradiosječkog KBC-a, a kiša je oštetila zidove i instalacije.